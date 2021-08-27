近年進入媒體寒冬，不少電視或紙本媒體宣布停止營運的消息層出不窮，1995年來台開播的迪士尼頻道今(27日)投下震撼彈，證實頻道將營運到今年底，自2022年1月1日後便在台灣終止營運，消息一出讓不少網友相當錯愕，許多網友也紛紛回憶從小都是在迪士尼頻道製作的節目陪伴長大。

1995年3月迪士尼頻道來台正式開播，播映時間24小時，內容從動畫、戲劇、電影樣樣有，而作品內容不僅有美國動畫，也有日本、大陸或韓國的作品，還有許多原創影集，例如《飛哥與小佛》、《孟漢娜》、《小查與寇弟的頂級遊輪生活》等，成為不少親子家庭觀看電視習慣選擇的新歡，2003年該頻道更開啟雙語服務。

迪士尼頻道官方臉書發文。（圖／翻攝自Disney Channel Taiwan臉書）

今迪士尼頻道透過官方臉書宣告：「迪士尼頻道將於2022年1月1日在台灣終止營運。該變動是根據公司在評估業務及營運後所作的決定。我們衷心感謝觀眾一直以來的支持和愛護，諸多不便敬請見諒。」並表示之後會在影音串流平台Disney+繼續提供兒童節目。

兩周前，迪士尼公司才宣布旗下的影音串流平台Disney+今年11月將正式進駐台灣、香港、韓國，迪士尼頻道此時宣布退出台灣，也挑明放棄傳統電視頻道播出，將把主力放在串流平台上。而不少網友看了迪士尼頻道將停播的聲明後紛紛表示：「謝謝迪士尼讓我有豐富的童年」、「這真的讓人好遺憾和難過，這關乎一群孩子的童年」、「不~這頻道是我吃飯都會看的啊」、「謝謝迪士尼頻道20多年的陪伴，到時線上見」。