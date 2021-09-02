為實踐2030年雙語國家目標，行政院今討論通過國發會提報「雙語國家發展中心設置條例草案」，國發會表示，以行政法人專責推動的型態，籌組「雙語國家發展中心」，若草案順利趕在9月通過，最快今年底就能掛牌。

國發會副主委施克和表示，雙語國家發展中心以行政法人組織型態來承接，就是要用方法論、系統性、一致化的方式，交由各部會共同推動，資源才不會被浪費，把它做成大家一體適用的原則，並在各政策階段能有進展語落實。

施克和強調，雙語國家發展中心不在於取代行政機關的功能，也不在與民爭利，而是在既有行政與教育體系上，提供輔助支持系統，並與民間機構合作，以提升雙語國家政策的整體推動成效，讓國人有更好的競爭力與雙語力。

施克和表示，「雙語國家發展中心設置條例草案」，將送請立法院審議，國發會現階段的工作是積極與立法院朝野黨團、社會各界說明溝通，爭取支持、早日完成立法程序。