全聯為強化PX Pay近800萬名會員黏著度與忠誠度，再創點數新價值，繼本月推出PX Pay數位印花後，9月1日起再推出全新PX Pay「滿月紅利」會員制度。期望透過全新「滿月紅利」會員制度，進一步帶動PX Pay支付率達成今年40%目標，同時提升業績拉力。但目前PXGo!、小時達、報電話與出示實體福利卡暫不列入累計。

PX Pay「滿月紅利」會員機制共分成4個額度門檻，分別為「銅」、「銀」、「金」、「鑽石」等級，會員每月消費達到門檻，可回饋該等級的福利點，其中，最高等級的「鑽石」會員，每月到全聯消費滿1萬元即可升等，加上單筆消費滿100元福利點2倍送（0.6%回饋），最高回饋可達3.1%；其次「金」等級，月消費累積6000元可獲得600福利點，回饋達2.6%，「銀」等級滿4000元回饋2.1%，「銅」等級滿2000元回饋1.1%。

「滿月紅利」會員機制首創以分月為周期計算，消費者免付高額年費，到店消費並使用PX Pay支付，不管單筆金額多小，每一筆都可以自動累積，滿額達到門檻可獲專屬福利點回饋，加上原本實施的單筆消費滿100元福利點2倍送同步累積，加起來最高有3.1%回饋。每位會員每月達成每一級距，僅限回饋1次。