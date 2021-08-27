台灣今年發生513、517兩次停電，及核二廠727跳電事故，經濟部懲處今日出爐，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利因督導不周，各記大過一次。

經濟部長王美花指出，由於這三起事故均有人員疏失之處，已追究台電公司相關失職人員，其中依責任歸屬，513事故共15人、517事故共2人、727事故共8人，分別記申誡2次至大過1次不等之處分。

513、517兩次大停電及核二「727」跳電事故，台電懲處結果出爐。（圖／報系資料照）

另在短時間內台電公司連續發生三起重大事故，其中513事故及727事故是人因所致，造成全國性的電力影響，不僅影響國人生活，也引發社會大眾對國家電力系統的不信任，經濟部認為台電公司董事長楊偉甫及總經理鍾炳利應負督導不周之責，各記大過1次。

對於上開事故發生造成民眾不安，經濟部與台電深感抱歉，並已深刻檢討，經濟部將持續督促台電依行政院核復事項及學者專家所提意見辦理各項改善及精進作為，亦會要求台電公司加強負載預測與確保供電品質，以因應未來極端氣候之挑戰，提供國人穩定用電環境。

513大停電為高雄興達電廠工作人員於驗收設備時，因誤操作不正確的隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事故，導致電壓驟降進而引發全台無預警的大規模停電事件，影響400萬戶、1139萬戶次停電。

517停電事件則是，當日下午興達電廠一號機因故障停機，儘管迅速修復併聯發電，但入夜後發電量不足，加上家戶用電量增加，造成部分地區無預警停電，短短一周內出現兩次大規模停電事件，引發民怨。

沒想到，7月27日核二廠再發生造成機組跳機事故，經台電調查後，確認肇因為值班人員配合清潔時移動椅子，不慎碰觸主蒸汽隔離閥開關保護罩，導致保護罩傾斜位移而誤關閉主蒸汽隔離閥。

針對台電接連三起出包事件，行政院與經濟部展開後續調查與究責，今確定懲處共25人，台電董事長楊偉甫與總經理鍾炳利督導不周，各記1大過。