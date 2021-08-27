紅木-KY(8426)揮別疫情陰霾，2021年上半年合併營收新台幣5.98億元，年成長72%；毛利率21%，較去年同期大幅躍升，營收、獲利情況已逐步回復疫情前水準。

紅木前5月份營收成長且自結盈餘，沒想到，東南亞地區疫情再起，馬來西亞甚至因疫情而無預期的自6月起實施無限期的封城、停工管制，直至目前為止紅木在馬國的生產據點停擺，影響所及致本公司6~8月出貨量銳減，除直接減少營收外並造成其他項目成本增加。

展望下半年度，紅木在業務推廣及客戶的接觸並未停擺下，品牌客戶的需求已回溫。新加坡的新廠已於今年4月全新啟用並投產，加上馬國工廠將於9月初申請復工，預期第4季業績可望彌補第3季的不足，全年度獲利將力拚出色的表現。

2021年起，歐、美、亞洲多數國家隨著疫苗施打率日漸提高及各國境管陸續解除，大環境的改變有利產業情勢升溫；紅木的品牌客戶表示，原本因故展店遞延及趨緩的改裝計畫將重提進度，紅木審慎看待今年度整體的營運表現。