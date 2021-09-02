黃姓網友今年5月在臉書轉貼「美國疫苗多到給美國貓、美國狗打」等訊息，後被證明為假訊息，警方因此依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》將黃送辦。台北地檢署認為，文章內容不符疫情假訊息定義，且無法證明黃明知不實還惡意散布，遂依罪嫌不足處分不起訴。

黃今年5月20日下午，在臉書上發文散布「柯文哲發怒了」、「全國3.2億人，買入30~40億劑疫苗，但其他國家買不到~美帝還扣留原料」、「美國疫苗多到給美國貓、美國狗打」、「不賣疫苗給台灣，還假仁假義說要協防台灣」等疫情假消息，因而遭警方送辦。

黃在警詢時否認違法，辯稱他只是單純轉貼文章，對台灣當今疫苗採購相關事宜有所意見，並不知貼文會造成社會影響。

檢察官認為，《傳染病防治法》定義的「流行疫情」為「指傳染病在特定地區及特定時間內，發生之病例數超過預期值或出現集體聚集之現象」，但黃轉貼的文章內容，與該定義並無關聯，因此就算內容不實，也不構成散布疫情假消息。

檢察官並指，黃只是一般民眾，並非防疫相關或新聞從業人員，在新冠肺炎流行之際，基於關心我國疫苗採購等議題而發表評論，很難要求他在發文之前，進一步向政府或醫療單位查證，且無法證明黃明知內容有部分不實仍故意散布，因此不必再傳喚黃調查，直接處分不起訴。