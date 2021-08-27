蔡政府最新民調出爐，年輕人支持度大幅下滑，台灣民意基金會基金會董事長游盈隆24日指出，去年5月蔡總統第二任剛就職時，20到24歲以下首投族有9成3力挺，如今民調支持度腰斬，只剩4成7力挺。對此，資深媒體人黃暐瀚解讀，「年輕族群民調會大幅下降，代表年輕人現在對蔡英文有多麼失望」。

台灣民意基金會24日公布蔡政府最新民調，結果顯示，蔡英文近期的聲望，10.6％非常贊同，34.7％還算贊同，22.6％不太贊同，18.9％ 一點也不贊同，13.3％沒意見、不知道或拒答。對於蔡總統的國家領導方式，中性選民4成4不贊同，3成3贊同，顯示政黨對峙態勢鮮明，中性選民多數站在在野黨這邊。

黃暐瀚27日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，他看完蔡總統民調後表示，這件事要分2角度來看，第一，20-24歲這個族群在去年總統大選是首投族，民調也顯示大部分是支持蔡英文的，但是他發現，現在蔡英文支持度下跌這麼多，顯見去年9成3支持度高的太離譜，而在30-50歲的支持度依舊維持5成上下，這才是正常範圍。

資深媒體人黃暐瀚。(圖/本報資料照)

他進一步解讀，年輕人民調會下降這麼多，可能是去年剛畢業的大學生，有8成的人找不到工作，且幾乎都沒打疫苗，年輕人怎麼可能會想繼續支持。