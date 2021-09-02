明天是九三軍人節，蔡英文總統今天以錄影方式為軍人節表揚大會致詞，肯定國軍克盡職責，不僅堅守崗位，也參與防疫、防救災任務，是國人最安心的支柱。並請國軍保持高昂的鬥志，繼續為國家努力。

蔡英文今天上午代表國人感謝全體國軍弟兄姊妹的貢獻。她說，我們堅實的國防，建立在國軍堅強的戰力上，我們要肯定國軍弟兄姊妹，不分晝夜克盡職責，在戰備和訓練上，沒有任何的鬆懈。

蔡英文指出，在空域遭受侵擾，空軍一定第一個時間出動。為了保護海疆，海軍常常一出海就是十幾天。陸軍和憲兵，每一天同樣兢兢業業，守護國土。我們國軍不僅堅守崗位，也參與防疫、防救災任務。最近這段時間，所有的國人，都在生活中看到國軍辛苦的付出。

她說，在疫情擴散的時候，國軍在第一線，承擔起大規模消毒、篩檢的任務；水情吃緊的時候，國軍也在第一線，支援供水、運水，以及水庫清淤的任務；這陣子豪雨造成災害，國軍弟兄姊妹也穿著雨衣，拿著鏟子，在泥水裡穿梭，協助國人清理家園。

蔡英文表示，每當國家有需要，國軍官兵就會一馬當先，立刻出動，這是讓國人最安心的支柱。在九三軍人節的前一天，「我要對所有的弟兄姊妹說，大家辛苦了。我以你們為榮」。

今天接受表揚的國軍楷模，更是全體國軍官兵的表率。她強調，不論是第一線部隊還是後勤單位，都應該得到我們最大的掌聲。「也請受獎的楷模們，保持高昂的鬥志，繼續為國家努力」。

今天也頒發「敬軍模範」和「全民國防教育傑出貢獻獎」，蔡英文感謝得獎者對國軍的支持，以及由李棟樑理事長帶領的軍人之友社。「軍民團結一心，就是國家安全與和平最重要的基礎」。

她特別感謝每一位國軍官兵的眷屬，因為有你們的支持和包容，讓國軍弟兄姊妹們更能放心的守護國家。你們都是中華民國國軍最強而有力的支柱。「明天就是九三軍人節，預祝大家，軍人節快樂」。