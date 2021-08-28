（取自謝志偉臉書留言區）

（取自謝志偉臉書留言區）

駐德代表謝志偉今（28）日在臉書指出，他過去與郭正亮及游盈隆同為東吳大學的教授，但郭正亮不再像當年捍衛台灣價值，還淪落到必須靠說謊或造謠來迎合同溫層！網友則留言認為，郭正亮現在在監督層，現在的民進黨有容人言論自由的部分嗎？3+11=832、太魯閣49，爛成這樣不准監督？

我駐德代表謝志偉今（28）日在臉書指出，他過去與郭正亮及游盈隆同為東吳大學的教授，郭正亮及游盈隆都加入民進黨，他則至今仍是無黨籍。10多年過去了，游盈隆退黨，不留後路。而郭正亮沒退黨，但是打起黨來，不留餘力，看樣子，很是開心。

謝志偉批評，郭正亮代表的是和他當年同溫層而今已是「曾同溫」的一票人。謝志偉稱這麼說郭正亮，主要不是因為郭正亮造謠謝志偉本來還想藉BNT疫苗在德國造勢；而是因為郭正亮不再像當年捍衛台灣價值，還淪落到必須靠說謊或造謠來迎合同溫層！

謝志偉也秀出一張2009年的照片，中間是謝志偉，左右兩邊是郭正亮及游盈隆。謝志偉說他當時是政論節目主持人，郭正亮及游盈隆兩個是他的來賓。

有網友表示，郭正亮現在在監督層，「你已經到了權力層，你們確實已經不同層了」。現在的民進黨有容人言論自由的部分嗎？3+11=832、太魯閣49，爛成這樣不准監督？也有人說，現在執政的民進黨，真對不起黃信介陳定南！