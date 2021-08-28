冷凍水餃是許多人家中常見的美食，簡單又好料理，不過一位民眾近日收到一包冷凍水餃，製造商竟來自「中鋼」，將照片上傳網路後，引起熱議。有內行人指出，中鋼水餃外面想買也買不到，「知道你拿到寶物了嗎？」

網友收到2包朋友寄來的冷凍水餃，不過他細看商品標籤，上面竟寫著「中鋼公司明邦廳製」，對此感到相當好奇。(摘自爆廢公社公開版)

一位網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上表示，收到2包朋友寄來的冷凍水餃，分別為蝦仁、豬肉口味，不過他細看商品標籤，上面竟寫著「中鋼公司明邦廳製」，讓他相當好奇表示，「有幾個人吃過這種冷門的水餃？」

貼文一出，眼尖的網友馬上看出，這2包冷凍水餃是出自於中鋼公司的內部餐廳「明邦廳」，別說冷門，而是只有員工才有辦法買的到。「中鋼明邦廳，很有名啊」、「冷門？中鋼員工都說很多人訂餒」、「不是冷門…是想買也買不到，你朋友對你真好」、「知道你拿到寶物了嗎」、「這種商品是不外流的，很多東西也是只有公司內部才有的」。

眼尖的網友馬上看出，2包冷凍水餃是出自於中鋼公司的內部餐廳「明邦廳」，別說冷門，而是只有員工才有辦法買的到。(摘自爆廢公社公開版)

內行人解釋，原國營企業的福利很好，企業為員工設立的福利社，因為有補助，自製食物便宜又用料好，常被搶購一空。「中鋼還有蛋黃酥…超級無敵好吃的！」、「價位上算便宜，就跟綠豆椪一樣，用料實在，不華麗，口味跟口感則是因人而異，是老師傅手工製作，當初還只是公司高層或賓客才吃得到」、「就跟早年台電冰棒一樣」。