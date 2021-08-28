拿破崙曾戴過並留有頭髮的一頂雙角帽近日上拍，行情估計可達15萬英鎊（約新台幣575萬元）。（邦瀚斯提供）

內含拿破崙頭髮的黃金珐瑯珍珠悼亡胸針，估價6000至9000英鎊。（邦瀚斯提供）

拿破崙的凱旋畫像《拿破崙翻越阿爾卑斯山》中鮮明的識別符號之一，便是拿破崙頭上側戴的雙角帽。近日一頂帶有拿破崙DNA的雙角帽被發現，並將於倫敦登上拍場而倍受矚目，這頂帽子近日將聯同其他拍品現身香港公開預展。

為了方便士兵隨時在戰場上識別自己，拿破崙在1799年前後開始把帽子側戴，自此，雙角帽經常出現在以他為主題的油畫中。據考，拿破崙的帽子均由巴黎「Poupart et Cie.」公司製作，當中約120頂以名貴純海狸毛皮精製而成，至今已知存世不到30件。

邦瀚斯指出，此次上拍的雙角帽為一頂冬季戰帽，很可能於1806年「耶拿-奧爾施泰特會戰」一役所戴，巴黎軍事博物館也指出此頂帽子與其他拿破崙雙角帽尺寸及年代相匹，且此帽與他其他帽子一樣，皮革防汗帶被有意地去除，因他向來不喜歡汗帶，因此他的帽子均剪去汗帶。另外發現拿破崙DNA標識的分子遺傳學家G·盧科特也測試證實，帽上的一根頭髮確實帶有拿破崙DNA標識。

這頂被認為帶拿破崙DNA的帽子，曾屬戲劇服裝師利奧波德·維爾奇所有，他曾為德國舞台及銀幕服裝的主要供應商，亦曾為普魯士皇家宮廷服務。他曾環歐蒐羅各地服裝帽子，作為舞台服裝設計之用，此帽為其收藏之一，而帽上題有「Original Napoleon I」（原屬拿破崙一世）字樣。

邦瀚斯歐洲區董事總經理兼拍賣策展人西蒙·科特爾表示，拿破崙相關的收藏品在亞洲有一定的市場，因此特別安排香港預展。而此次與拿破崙相關的拍品還包括，拿破崙流放之地聖海倫娜島上，由華僑匠人為拿破崙所製作的骨製指揮棒，以及內含拿破崙頭髮的黃金珐瑯珍珠悼亡胸針，此胸針為聖海倫娜英籍勤務兵托馬斯·波普爾頓送友人之禮，而拿破崙曾贈他自己的一綹頭髮。