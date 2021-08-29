消防員一查竟是因為老鼠把櫥櫃下的瓦斯管線咬破大洞，消防員告訴婦人真相讓婦人大吃一驚，直呼沒想到會是被老鼠咬破瓦斯管線釀禍。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

消防局指出，每年都有類似案件發生，經現場勘查發現災戶多半使用一般塑膠管線作為瓦斯管使用，容易造成老化破損、甚至遭老鼠咬破等情形。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

日前彰化秀水有一戶民宅發生瓦斯氣爆意外，把當時正在廚房煮菜的婦人嚇了一跳，趕緊往屋外逃竄，所幸最後一家老小都平安無大礙，事後撥打119請警消協助，消防員一查竟是因為老鼠把櫥櫃下的瓦斯管線咬破大洞，消防員告訴婦人真相讓婦人大吃一驚，直呼沒想到會是咬破瓦斯管線釀禍。

本月20日秀水鄉一名吳姓婦人傍晚在家中烹煮晚餐時，突然發生氣爆，婦人頭髮遭燒到，還為了閃避不慎摔倒，左手臂破皮，他在慌亂中關閉瓦斯開關，巨大聲響鄰居也聞聲趕來，並協助用濕抹布將餘火的瓦斯蓋住，防止火勢再蔓延。

彰化縣消防局表示，吳婦所住的透天厝位在溝渠旁，研判是遭老鼠潛入咬破瓦斯管線，導致點火時洩漏氣爆，瓦斯管線漏氣釀禍的意外層出不窮，每年都有類似案件發生，經現場勘查發現災戶多半使用一般塑膠管線作為瓦斯管使用，容易造成老化破損、甚至遭老鼠咬破等情形。

消防局指出，建議一般使用桶裝低壓液化石油氣與天然氣瓦斯的家庭，應該選用檢驗合格之管線，並認明管體是否有明確標示商品檢驗標識，如CNS9620氣體燃料用橡膠軟管，可用於家庭用然氣器具、像是瓦斯爐、熱水器、瓦斯烤箱等。

而常見的瓦斯漏氣風險像是湯汁食物外溢、風吹熄火造成瓦斯漏氣、建議民眾可安裝新型帶有熱電偶裝置的瓦斯爐，可偵測爐火一熄滅後自動關閉，另外瓦斯器具、鋼瓶及管線應用，也都需要使用檢驗合格之產品，維修更換也應由合格證照之瓦斯器具維修人員，並做好定期管線檢修，以免發生危險。