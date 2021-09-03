繼林志炫與李響為了表演工作分配起口角後，《披荊斬棘的哥哥》本週又有哥哥為了求得勝利有激烈爭辯，那就是來自台灣的男星言承旭與敖犬（莊濠全）。敖犬負責表演曲目《被馴服的象》，想和組員換詞被言承旭拒絕，兩人無法達成共識，令獒犬不滿直接離開現場，引爆討論。

《披荊斬棘的哥哥》首次公演後無人淘汰，於是被敖犬分到歐陽靖部落的言承旭與敖犬，馬不停蹄開始投入表演曲目《被馴服的象》工作分配中。誰知敖犬、言承旭也因此起衝突，敖犬想和張雲龍換詞，但言承旭不贊成，認為應該尊重發音老師的意見，直言「發音老師畢竟她有豐富的經驗，畢竟我們沒有那麼有經驗」、「我還是要提醒你們，我們最終目標是什麼，因為我覺得你們現在有點為了調而調，可是對我來講我是為了贏而調」。

敖犬則反擊言承旭，「如果為了贏而調，幾乎都是他們唱了。那我可以這樣說嗎，最會唱的兩個人把這首歌全唱掉，太好聽了！」接著默默轉身離開現場。事後敖犬認為言承旭追求的是表演不要有缺點，那他大可以乖乖跳舞不唱歌，就不會有被扣分的危險，稱他的想法就是這麼單純。

幸好敖犬脾氣來的快去得也快，選擇主動找言承旭把話說開，言承旭也坦言被敖犬的話惹到，直言「我也有我的脾氣」，令敖犬笑說「那你就拿出來」，讓言承旭有點招架不住，表示其實他很開心敖犬主動找他把話講開，最終兩兄弟還當場擊掌，表達一切都過去沒事了。