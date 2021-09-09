以罕見速度增強的「璨樹」颱風，昨發展至強烈颱風後，因路徑稍微東修，對台威脅機率增加了！中央氣象局預計今晚至明晨間發布海上颱風警報；陸上警報最快明天發布。專家指出，「璨樹」挾強風豪雨來襲，風雨程度今年以來最強，這個周末影響最明顯，呼籲民眾密切觀察。

氣象局預報員張承傳指出，「璨樹」今晨兩點的中心位置在鵝鑾鼻東南方1170海面上，以時速近20公里朝西轉西北走，氣象局將於今晚至明晨間發海警；陸警也有機會，由於它「稍微上來一點」，對中部、北部影響更大。

「這個六日的風雨最明顯」，張承傳認為，陸警區域要再觀察，目前看來恆春半島、南部首當其衝；颱風中心不排除登陸，若走得較慢，影響至下周一也有可能。

颱風來襲前晴朗無雲，台北盆地昨天傍晚的天空色彩特別迷人。（鄭任南攝）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指「璨樹」是少見的極快速增強颱風，從生成到強颱只花了36小時，也是今年到目前為止威脅台灣最大的「最強颱風」。

今、明兩天受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，桃園以南近山區午後有局部雷陣雨。今各地氣溫：北部24至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部23至36度。吳德榮指出，明晚起受「璨樹」外圍環流影響，東半部將轉局部陣雨。