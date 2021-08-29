台北市政府衛生局29日公布，新增2例本土確診，其中案16087為美國返台的年輕人，足跡活躍。曾到過知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」、拉麵店「麵屋一燈」。衛生局晚間證實，個案曾到三創生活園區、光華商場。

三創生活園區29日發布臉書指出，29日提早至晚上6時閉店，30日休館一天，「提醒大家外出時，請務必戴口罩及保持社交距離！」

光華商場也在臉書專頁發布8月30、31日休館兩天的消息，表示配合防疫政策，進行館內消毒，請民眾擇期前往。

北市衛生局晚間表示，案16087曾到過三創生活園區及光華商場，已請店家進行自主健康監測。

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