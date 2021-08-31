國民黨主席選舉熱戰，面對黨內要角相繼站出來，力挺回鍋參選國民黨主席的前主席朱立倫，尋求連任的現任主席江啟臣今天表示，選舉過程尊重大家，每個人都有自己的選擇，黨內民主公平競爭，大家相互尊重比較重要，也不甘示弱地說，「我走到哪裡也有人挺我」。

國民黨前副主席郝龍斌昨陪前主席朱立倫，參加台北市中正區黨員座談，郝說，朱立倫說的「改變才有希望」，跟他想的一模一樣，他也相信，朱不會選2024，會用公平機制提出能打贏選戰的候選人；前台東縣長黃健庭今天也陪同朱立倫到台東跑行程。

對此，競選連任的現任主席江啟臣表示，選舉的過程都尊重大家，每個人都有自己的選擇，黨內民主公平競爭大家相互尊重比較重要。被問到黨內似浮現挺朱的西瓜效應，江啟臣回應「欸，我走到哪裡也有人挺我」，重申大家在選舉過程中，訴求自己的想法與理念，最後交由黨員決定。

至於郝龍斌是否挺朱立倫，江啟臣說，這個要問郝，他也不知道怎麼解讀，只能說所有國民黨員與支持者對2024有強烈期待，希望2024能拉下民進黨，拿回執政權，推出會贏的人打贏2024，這是目標。

江啟臣提到，他之前拜會過郝龍斌，最近因競選關係，時間上再看後續安排，之前公投推動、黨務工作推動，他曾拜訪過郝很多次。

至於新北市長侯友宜日前證實，江啟臣、朱立倫、前彰化縣長卓伯源確有拜訪他，大家都是多年好友，江啟臣也說，當然，都是好朋友。