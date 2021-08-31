國民黨主席選舉將於9月25日投票，爭取連任的現任黨主席江啟臣今（31）日受邀上廣播節目專訪，被問到若當選黨主席，是否願意邀請朱立倫擔任副主席或榮譽主席？對此，江啟臣笑說，「怎麼有可能是副主席？他擔任過我們的主席了」。

江啟臣今在廣播節目《嗆新聞》中表示，不管是在年紀或經歷上，朱立倫絕對是他從政前輩，兩人也在行政院共事過，當時朱立倫是行政院副院長，自己則是新聞局長，基本上很平常看待黨主席選舉這件事，這是國民黨內部的民主程序，而國民黨既然走民主掛，就要習慣內部競爭、民主程序，公平公正、正面的去把這樣的民主程序跟競爭完成。

江啟臣今上節目談國民黨主席選舉。（圖／摘自hitfm 嗆新聞YouTube）

過去幾年，江啟臣已經歷過好幾次黨內選舉，包括中常委、台中市長黨內初選等，他說，重要的是經過這樣競爭後，黨能不能更強、更好，甚至能不能有效整合發揮更大戰力，這是很多支持者擔心的事情，因為「2016、2020國民黨輸怕了」，兩次總統大選跟立法院挫敗，讓國民黨一直全面在野，又面對民進黨立法院多數暴力，很難做有效監督，所以民眾就會擔憂，接下來能不能拿下執政權，或拉下民進黨，這是很多民眾關心的，他們可能反而不關心國民黨黨內選舉怎麼樣。

接著主持人黃揚明問道，如果當選黨主席，會不會邀請朱立倫擔任副主席或榮譽主席？江啟臣則笑說，「怎麼有可能是副主席？他擔任過我們的主席了」。

江啟臣表示，如果真的是為國民黨好，這些黨內前輩應該不至於去計較什麼位子，而是如何在適當角色上面對黨有幫助，或者對地方選舉總統選舉這些有幫助，只要他（江啟臣）連任，相信不要說是朱前主席，包括所有黨內前輩，都希望他們能在接下來對於國民黨所面臨的相關任務跟挑戰，能夠來協助、幫忙甚至指導，自己也會非常謙卑去跟他們請益。