桃園一名顏姓男子出獄後，不滿前妻結交新歡阮姓男子，竟持30公分長的利刃，朝阮男的胸口、背部猛刺，吃上官司後，在法庭上辯稱是「自保」，但法官查出他事發前曾傳訊「想殺死一個人」、「我要給你死」等，足見行凶前已有傷人意圖，審理後將他依殺人未遂罪嫌判刑8年。

據了解，顏男2019年2月中旬某日凌晨，到阮姓情敵的租屋找不到楊姓前妻，二人一言不和爆發肢體衝突，顏男突然拿出長約30公分的利刀，朝阮男胸口猛刺，阮男遭刺後轉身逃命，結果背部又被刺一刀，直到顏男行凶後逃離，才請楊女報警，同時將他送醫救治。

據「ETtoday新聞雲」報導，顏男在法院審理時否認殺人，謊稱是「自保」傷人，但阮男證稱，當天顏男打電話給他，說要到家裡談談，結果進到屋內沒見到楊女，以為遭阮男設計暗算，接著就拿出一把刀朝他猛砍，還一邊喊著，「給你死」、「我這刀一定要刺進你的心臟」。

法官審理時，發現顏男行凶前就多次傳訊騷擾楊女，內容包括「我要給你死！」、「從小到大沒這麼想殺死一個人」、「不然沒殺死你我活的好痛苦啊」等，明顯揭穿顏男「自保」的謊言，且顏男在阮男受傷後，繼續在背後追砍，可見殺人意圖明顯，最終將他依殺人未遂罪嫌判刑8年。