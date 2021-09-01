台中市政府警察局第三分局開學日特別派遣警力加強校園周邊交通疏導，保護學童及校園安全。（第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

3個多月來全民齊心抗疫，新冠肺炎疫情終見趨緩，全國中、小學生們於9月1日重返校園，結束史上最長暑假，為了守護每位家長的心肝寶貝，師長們都嚴陣以待，希望能讓同學們在安全無慮的環境就學。台中市政府警察局第三分局考量往年開學日交通狀況，特別派遣警力加強校園周邊交通疏導，保護學童及校園安全，讓小朋友們能安心快樂上學去。

第三分局轄內有成功、樂業、大智、台中、進德、力行、國光、和平、信義、樹義等10所國小及育英、東峰、崇倫、四育等4所國中，往年開學日上午7時30分前後為接送學童的尖峰時刻，學校附近人、車潮增加。

今年暑假開學日因受肺炎疫情影響，除同學進入校園前須量測體溫，有許多家長親自接送上下學，為避免造成交通衝擊，第三分局除加派警力執行交通疏導、路況查報及取締違規停車，更規劃校園周邊安全維護勤務，編排員警於轄區14所國中小學，配合校方共同守護學童，也呼籲家長配合學校防疫措施，接送時禮讓行人，切勿違規停車或併排停車。

分局長張則誠叮嚀，開學日人、車潮都會明顯增加，請駕駛人行經學區周遭務必先禮讓過馬路的行人，小心慢行，第三分局於開學後亦會持續與轄區學校保持聯繫，適時編排勤務提供必要協助，在全員共同執行防疫工作之餘，對於治安、交通也絕不懈怠，提供學童安心的學習環境。