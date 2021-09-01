3個多月來全民齊心抗疫，新冠肺炎疫情終見趨緩，全國中、小學生們於9月1日重返校園，結束史上最長暑假，為了守護每位家長的心肝寶貝，師長們都嚴陣以待，希望能讓同學們在安全無慮的環境就學。台中市政府警察局第三分局考量往年開學日交通狀況，特別派遣警力加強校園周邊交通疏導，保護學童及校園安全，讓小朋友們能安心快樂上學去。
第三分局轄內有成功、樂業、大智、台中、進德、力行、國光、和平、信義、樹義等10所國小及育英、東峰、崇倫、四育等4所國中，往年開學日上午7時30分前後為接送學童的尖峰時刻，學校附近人、車潮增加。
今年暑假開學日因受肺炎疫情影響，除同學進入校園前須量測體溫，有許多家長親自接送上下學，為避免造成交通衝擊，第三分局除加派警力執行交通疏導、路況查報及取締違規停車，更規劃校園周邊安全維護勤務，編排員警於轄區14所國中小學，配合校方共同守護學童，也呼籲家長配合學校防疫措施，接送時禮讓行人，切勿違規停車或併排停車。
分局長張則誠叮嚀，開學日人、車潮都會明顯增加，請駕駛人行經學區周遭務必先禮讓過馬路的行人，小心慢行，第三分局於開學後亦會持續與轄區學校保持聯繫，適時編排勤務提供必要協助，在全員共同執行防疫工作之餘，對於治安、交通也絕不懈怠，提供學童安心的學習環境。
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