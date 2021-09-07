新北幼兒園確診延燒，目前基因定序仍不明，市府擴大匡列採檢，市長侯友宜昨(6日)晚宣布即刻起全面備戰，提升為強化二級警戒。資深媒體人羅友志今(7日)在臉書指出，看到新聞留言一堆人在罵幼兒園、老師...，他想請所有家長摸摸自己手機的日曆，多少人在開學前那個「最後一個連假」，有「帶孩子出去走走」的動作？

羅友志在臉書提到，病毒很公平，從來不會狡詐、詭辯，更不會選邊站，你怎麼對我，我就怎麼對你，想請所有家長摸摸自己手機的日曆，多少人在開學前那個「最後一個連假」，有「帶孩子出去走走」的動作？然後潛伏期一個禮拜，不多不少，非常公平而且準確，就落在這個禮拜，然後孩子Ct值超級高，表示那次「報復性出遊」就已經種下了。

由於幼兒園教師確診的感染源為何，尚在調查當中，羅友志猜測，可能回到學校，倒楣、為了準備開學，忙到免疫力下降的老師，就被「無症狀」的孩子「迴丟」？如果可能是這樣，這樣也要罵老師？

最後，羅友志直言，倒是擔心跟孩子同住一起一個禮拜的家長們「還在上班」，因此他喊話不要再獵巫了啦，唯一的破口，無症狀感染最怕的，就是「疫苗不夠」！「X！去買疫苗啦！疫苗不夠，憑什麼跟人家解封」。