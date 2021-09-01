由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(1)日宣布，執著復仇的音速忍者「【無雙】音速索尼克」限時招募專屬活動將於即日起全面啟動，火熱展開為期12天的強檔活動！更驚喜的是，【無雙】音速索尼克紫魂神秘商店特賣、研究物資殭屍俠專屬再生配件定向UP、運動會復刻主題活動也將輪番登場，玩家可於運動會活動中挑戰刺激關卡與熱血競賽，挑戰後即可透過獲得虛寶兌換稀有獎勵。全新上陣強力角色再搭配強效且稀有配件加持，勢必可大幅提升各位玩家的戰力，想一探究竟了解【無雙】音速索尼克堅強實力、挑戰全新冒險的玩家們今日相約《一拳超人：最強之男》繁中版遊戲中不見不散！
《一拳超人：最強之男》執著復仇的音速忍者「【無雙】音速索尼克」驚人戰力技能神秘揭曉！
【無雙】音速索尼克，忍者之里的忍者，以「最強的忍者」自稱。擅長使用忍者刀與大量暗器與對手對決，且與強者對手對決速度極快，身手矯健，擁有S級英雄的堅強戰鬥實力。
SSR懸賞犯 【無雙】音速索尼克
◎聲優：梶裕貴
◎系列：武裝
◎陣營：懸賞犯
◎定位：單體蓄力、同排加速、連續堅韌
◎技能：
◎普攻：苦無飛擲。對單體目標3連擊造成120%攻擊傷害。
◎絕技：四影葬。對後排單體目標5連擊造成600%傷害，附加目標生命值上線60%蓄力傷害(最高不超過音速索尼克攻擊力的600%)，並在1回合內持續自我治療(上限為絕技造成的50%傷害)。
◎被動：復仇之忍。開場提高自身15%速度，戰鬥期間為無「堅韌」狀態的同排隊友追加20%生命值上限的「堅韌」效果，每名隊友最高2次。永久增加自身生命值。
《一拳超人：最強之男》「【無雙】音速索尼克」限時招募紀念活動全面啟動！
【活動1】「【無雙】音速索尼克」限時登錄
◎活動時間：2021.08.31 05:00 - 2021.09.07 05:00
◎活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得好康虛寶登入獎勵。
天數｜獎勵內容
第1天→ 限時招募券x1
第2天→ 升星補給券x1
第3天→ 限時招募券x1
第4天→ 升星補給券x1
第5天→ 限時招募券x1
第6天→ 升星補給券x1
第7天→ 限時招募券x2
【活動2】「【無雙】音速索尼克」限時招募
◎活動時間：2021.09.01 05:00 - 2021.09.13 05:00
◎活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR武裝怪人「【無雙】音速索尼克」。
【活動3】「【無雙】音速索尼克」限時招募回饋
◎活動時間：2021.09.01 05:00 - 2021.09.13 05:00
◎活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。
抽卡次數｜獎勵內容
10→ 怪人中級天賦包x20、怪人初級天賦包x20、金幣x5000
30→ 高級武裝徽章x15、普通徽章隨機箱x5、金幣x5000
50→ 升星卡x2、專屬晶片x100、金幣x5000
80→ 怪人核能x15、初級磁片隨機箱x20、金幣x5000
120→ 怪人潛能晶片x8、中級磁片隨機箱x20、金幣x5000
150→ 【無雙】音速索尼克碎片x5、【無雙】音速索尼克之魂x1、金幣x5000
180→ 【無雙】音速索尼克x1、【無雙】音速索尼克之魂x2、金幣x5000
【活動4】「【無雙】音速索尼克」角色試煉
◎活動時間：2021.09.01 05:00 - 2021.09.13 05:00
◎活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「【無雙】音速索尼克」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。
任務說明｜獎勵內容
獲得【無雙】音速索尼克→ 鑽石x30、大罐經驗飲料x50
【無雙】音速索尼克界線突破達到紫色→ 專屬技能書隨機箱x20、大罐經驗飲料x50
【無雙】音速索尼克限制解除達到3星→ 【無雙】音速索尼克形象卡(永久)x1、大罐經驗飲料x50
通關角色試煉關卡第1關→ 高級武裝徽章x3、大罐經驗飲料x50
通關角色試煉關卡第5關→ 金幣x50000、大罐經驗飲料x50
通關角色試煉關卡第10關→ 【無雙】音速索尼克碎片x3、大罐經驗飲料x50
在角色試煉中使用【無雙】音速索尼克上陣2次→ 擴展經驗卡x50、大罐經驗飲料x50
在角色試煉中使用【無雙】音速索尼克上陣3次→ 【無雙】音速索尼克碎片x3、大罐經驗飲料x50
※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準
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