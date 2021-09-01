新北市真理大學教授兼任人文學院院長田啟文，30日獨自一人開車前往台南玉井菜市場附近，下車後突然昏倒失去呼吸、心跳，經送醫搶救1小時後不治，享年54歲。據了解，他曾於7月20日打過AZ疫苗，死因是否和疫苗相關，仍待檢方釐清，憾事傳回學校後，令許多師生深感不捨。

校方指出，田啟文30日獨自一人開車到台南區玉井菜市場附近，下車後突然暈眩昏倒在地，路人看到立即叫救護車送醫，到院前已停止呼吸、心跳。據透露，田啟文妻子相當震驚，哭求醫院搶救先生，經過醫生勸「再壓下去，肋骨會全斷」，田啟文經1小時搶救，仍不治身亡，檢方將相驗釐清死因。

校方說明，事發後，校方主管第一時間前往台南陪同田啟文妻子，妻子得知消息後相當震驚，至今無法相信，有學生想要前往哀悼，都遭到婉拒，校方後續將協助家屬辦理後事。

田啟文去年榮升教授，今年7月當選院長，並曾任真理大學人文學院院長兼教授，專研台灣古典文學、台灣環保散文、台灣民俗文化、古典文學理論、中國古典文學、應用文學等。