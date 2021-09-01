今日是記者節，國民黨主席候選人卓伯源除了祝福新聞媒體記者外，也在臉書替中天被關台打抱不平，怒批民進黨為永久執政鋪路，蔡政府一言堂式的治國，如此反民主、反新聞自由，已經嚴重傷害了台灣的民主自由，年輕人也封民進黨為「綠共」。

卓伯源表示，台灣新聞自由的可貴，是許多人長期的努力與犧牲所累積的成果，但是民進黨執政5年多來，以「保護台灣民主」或是扣上「假新聞假訊息」大帽子，利用各種手段箝制新聞媒體，大肆打壓第四權，不惜以公權力來限縮新聞報導自由，甚至關掉中天電視台，NCC一連串的作法已經失去獨立性與公正性，更具體地說，NCC已經失去全民的信任。

卓伯源指出，民進黨為「永久執政」鋪路，如此反民主、反新聞自由，已經嚴重傷害了台灣的民主自由，民進黨蔡政府一言堂式的治國，在9月1日記者節的今天，很多新聞媒體界的朋友卻快樂不起來。

卓伯源表示，正因為民進黨執政不管好壞，就把控制媒體視為最重要的工作，控制媒體的能力已經不輸給極權國家，不僅把黑手深入全國大小媒體之外，還在網路社群上投入大量資源人力，成立大批網軍、側翼、打手，伺機攻擊對民進黨有所批評的媒體，甚至去抹紅抹黑PTT或是Dcard。

卓伯源直言，近期民進黨還持續發動「惡意反串」、「認知作戰」，如此惡質行為形同一黨專制的作法，因此讓網路上的年輕世代封民進黨為「綠共」，他呼籲民進黨、蔡總統、蘇貞昌院長，不要淪為壓迫新聞自由的打手，請包容在台灣的每一種聲音，不要再做一個冷血、無感、沒有溫度的政府。