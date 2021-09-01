高雄2個月大的呂姓男嬰去年11月感冒送醫後猝死，經司法相驗後發現，男嬰的血液、尿液均驗出毒品反應，檢警前往呂家搜索，又在呂家毒窟救出8名發展遲緩的兒童，並扣得安非他命及吸食器，呂童的父母、姑丈和伯父坦承多次在房內吸毒，檢方偵結後，將4人依妨害幼童發育等罪起訴。

檢方指出，26歲的男嬰母親、27歲父親、28歲的吳姓姑丈、呂姓伯父及子女共12人同住在高雄某棟透天厝，由於雄檢去年接獲男嬰死亡相驗案件，確認死因是支氣管肺炎併水腫，進一步檢驗血液及尿液，竟發現有安非他命成分，引起檢方懷疑，便大動作前往呂家搜索。

檢方發現，與男嬰同住的生母及親友，長期在住處內以燒烤毒品方式用毒，檢警入內時，還有8名幼童在內，且年紀都僅為2至8歲，幼童經醫師診斷，都有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，懷疑是長期與毒品接觸加上照護不良有關，被救出後緊急交由社工人員安置。

男嬰母親被檢警約談當時，還懷有4個月身孕，她竟不顧胎兒安全，仍持續吸食毒品，且為了避免毒品異味往外擴散，引發他人懷疑，屋內的門窗僅留10至15公分空隙透氣，導致整個房屋煙霧瀰漫，四處飄散毒氣，絲毫不顧屋內幼童的身心發展，檢方偵訊時，男嬰母親及親友均坦承吸食毒品，遭依妨害兒童發展、毒品危害防制條例等罪，將4人起訴。