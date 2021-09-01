開學日新北學生到校率高 侯友宜：僅0.08％請假 15:242021/09/01 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今表示，新北市有40萬名高中小學生，為全國最多，今天請假人數僅342名，約占0.08％，比例相當少。（新北市政府） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是開學日，也是疫情趨緩後學生首次進入校園的日子，不過各縣市政府也提出，若家長有疑慮，可以幫孩子申請防疫假。新北市長侯友宜今表示，新北市有40萬名高中小學生，為全國最多，今天請假人數僅342名，約占0.08％，比例相當少，市府面對校園安全一定全力落實防疫，讓學生安心上課。 開學日彰化縣國中小270人請假 新生報到率99.5％ 中市30萬學生開學 盧秀燕：近400校高規格防疫 #學生 #開學日 #08 #請假 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開學首日有1300多人請假 盧秀燕︰各校對發燒特別重視 11:352021/09/01 生活 開學日仍有老師沒打疫苗 北市教局長：有莫粉、BNT粉還在等 10:342021/09/01 生活 疫後開學日 林智堅送防疫物資協助小學生組合用餐隔板 09:512021/09/01 寶島 開學日就出包！一張照曝學生多久沒上課 網笑翻 12:472021/09/01 生活 開學了 黃偉哲視察校園：防疫到位守護師生健康 09:072021/09/01 生活 爸媽好擔心！高中以下今開學 返校9指引一次看 07:222021/09/01 生活 開學首日 新北市警動員各分局護童 11:172021/09/01 寶島 開學第一天 侯友宜視察學校上課、用餐 13:202021/09/01 生活 開學日太平警方校園護童 老師家長們直呼：很安心 11:122021/09/01 寶島 開學首日 學校鼓勵家長讓小小新生自己入校 09:072021/09/01 寶島 大專院校教職員開學打嘸疫苗 藍青年「一個數字」揭關鍵 10:502021/09/01 政治 生活熱門新聞 午後雷雨開轟 8縣市大雨特報 明起這區雨更猛 - 生活 全台首例「突破性感染」 長榮機師確診Delta - 生活 廚房蟑螂亂竄如何清零？ 主婦曝密技：小強怕到跑光光 - 生活 BNT施打又跳過青壯年 劉和然要中央注意2點 - 生活 今天喝下多少糖？消保處調查：這7家飲料店不符合標示規定 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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