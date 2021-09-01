今天是開學日，也是疫情趨緩後學生首次進入校園的日子，不過各縣市政府也提出，若家長有疑慮，可以幫孩子申請防疫假。新北市長侯友宜今表示，新北市有40萬名高中小學生，為全國最多，今天請假人數僅342名，約占0.08％，比例相當少，市府面對校園安全一定全力落實防疫，讓學生安心上課。