星宇航空跨業勢力擴大，繼胡同燒肉及菠蘿麵包ぼろパン BOLO PAN推出「和牛漢堡肉菠蘿麵包」，看好自煮防疫熱潮，今日加入聯名推出升等版「松露和牛漢堡肉菠蘿包」冷凍料理包，正式開賣，在家就能品嚐精品航空級的美味。

星宇航空表示，自疫情以來就不斷與業界翹楚品牌攜手，推出令消費者耳目一新的合作，讓大家在無法出國旅遊的期間，仍能透過不同的管道持續與航空、搭機有所連結，也有機會回憶旅行的滋味。

星宇限定版「松露和牛漢堡肉菠蘿包」組合陣容豪華，由知名品牌菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN打造冰火菠蘿油，胡同嚴選日本知名宮崎牛，選用臀肉及腿肉部位，以肥瘦黃金比例 1：9 製成松露和牛漢堡排，香煎後放入鬆軟菠蘿麵包再鋪上特製松露奶油，大口咬下雙倍松露香氣隨肉汁盈滿口腔，搭配冰火菠蘿油的甜鹹滋味，豐富口感層次令人驚艷。另可依喜好個別品嚐冰火菠蘿油及和牛漢堡排，多種吃法樂趣十足，適合全家一起體驗「自煮」樂趣。

星宇航空強調，與胡同燒肉的聯名商品不僅於此，未來將持續密切合作，期望再帶給消費者驚豔，一同度過防疫的非常時期。