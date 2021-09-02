高雄邱姓整形名醫不滿蘋果日報5年前報導他婚外情，提告請求移除相關報導，一審遭駁回，二審認定邱男未因通姦行為遭判刑，該報導的公益性薄弱，判令蘋果日報移除其網頁上相關內容，上訴後，最高法院駁回定讞。

邱男提告主張，蘋果日報以他婚外情為報導內容，與公共利益無關，且未經他授權擅自刊照片，並刊登全名，侵害他隱私權及肖像權，顯然已對伊造成不可回復之社會制裁效應，請求移除網頁報導。

二審高雄高分院認為，蘋果日報報導邱男2012年間與診所護士之婚外情事件，是邱的個人感情世界之隱私，與其盛名在外之醫美整形專業無關，且他因其配偶撤告，其所為並未犯通姦罪，將該婚外情事件揭露於眾，與公眾利益之關連性薄弱。

合議庭指出，婚外情事件係在2013年，但蘋果日報報導日期是2016年，應已不具新聞時效性，且該事件亦無歷史及社會性之重要意義，重複報導婚外情事件，明顯危害邱的社會生活之平穩，妨害其重建之社會形象，判令移除。