基隆工人遭刺2小時速破殺人案 基隆警局長頒獎勵金。

基隆市孝三路巷弄昨天晚上6點多，有2名男子發生爭執，洪姓男子竟持20公分水果刀刺向顏姓男子，顏男當場無呼吸心跳，送醫後不治，警方調閱監視器，循線追查，於2小時內迅速將犯嫌逮捕歸案，依殺人罪移送法辦。警察局長劉耀欽今天上午親自至第一分局頒發獎勵金，對於同仁迅速破案表示讚許。

據了解，39歲洪姓男子與37歲顏姓男子在同一工地工作，昨早2人疑似發生口角，傍晚再次發生爭執，洪男不滿長期遭欺壓，在孝三路巷弄內拿出20公分水果刀，猛刺顏男背部和胸部，犯案後將刀械丟在現場，步行逃逸。

顏男遭刺傷後，倒臥血泊中，昏迷不醒，救護人員到場時，已無生命徵象，送往衛生福利部基隆醫院救治後，宣告不治。警方接獲通報後，立即調閱周邊監視器，追捕犯嫌。

顏男犯案後，一路步行逃逸，員警掌握其行蹤，在中山一路附近巷弄將他攔下，顏神情相當淡定，只說「我不會為難你、會配合」。警詢後，依殺人罪移送基隆地檢署。

基隆市警察局長今天上午至一分局頒發獎勵金，對於同仁迅速於2小時內將犯嫌逮捕歸案，表示讚許。