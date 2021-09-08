黃春香看到自家樓梯被拆除後忍不住哽咽。（洪榮志攝）

台南鐵路地下化工程最後半拆戶的北區開元路黃春香家，經鐵道局中部工程處日夜趕工拆除後，8日提前完工點交。黃春香與聲援學生原本要求周遭圍籬全部撤離才同意點交，經僵持近2個小時，最後勉強同意自家門前及地下道圍籬拆除後點交。當黃春香看到心心念念的自家樓梯被拆除，還忍不住哽咽起來。

黃春香原本主張保留自家樓梯，但因鐵道局中工處認為，樓梯是在施工範圍內，日前強制接管後，日夜趕工完成拆除任務，原訂上午8點30分先拆除黃家外圍籬，9點30分再進行點交，將半拆後的房子交還黃春香。

黃春香表示，因擔心圍籬影響附近住戶的出入，昨天透過立委邱顯智與鐵道局中工處協調後，將拆除周遭全部圍籬後點交；但因現場的鐵道局中工處呂姓工程司認為，他接到的指令是開一扇門，只准黃春香及其妹妹黃春花進入點交，雙方各執一詞僵持不下，最後各退一步同步點交及拆除圍籬。

聲援學生代表李容渝則指鐵道局違背承諾，原本說9點30分會把橋下與地下道的鐵皮圍籬拆除，但時間一到卻遲遲不願撤，直到黃春香怒罵違背承諾，並堅持要求先撤橋下鐵皮再談其他後，鐵道局才終於妥協。

李容渝還說，雖然水電恢復了，但黃春香發現未被徵收的部分，有許多地方遭受破壞，鐵道局還把房子弄得亂七八糟，正煩惱房子後續的功能，像是化糞池、管線等該如何處理。

鐵道局中工處副處長吳志仁則強調，今天就會將黃家周遭圍籬拆除，把路權還給台南市政府，也會協助黃春香在自家搭建臨時樓梯，方便她上下樓。