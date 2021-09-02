【愛傳媒陳朝平專欄】國防部110年「中共軍力報告書」送到立法院。報告書中揭露，共軍犯台的7大可能時機為：一，台灣宣布獨立、二，台灣明確朝向獨立、三，台灣內部動盪不安、四，台灣獲得核子武器、五，兩岸和平統一對話延遲、六，外國勢力介入台灣島內事務以及七，外國兵力進駐台灣。

共軍犯台的7大可能時機，與2015年8月31日國防部向立法院提交《104年中共軍力報告書》的預判，一模一樣，連用字遣詞都絲毫未變。

2016年迄今，民進黨政府兩岸政府丕變，明顯仇中親美，2021年國防部預判共軍武力犯台的時機，竟然和2015年九二共識尚存，川普尚未當選美國總統時一模一樣？是國防部無視於國際整體政治經濟的改變？還是國防部對大陸情蒐能力滯後太多？是國防部每年的中共軍力報告書，虛應故事，照抄一番了事？還是，國防部用心良苦，藉此諫諍當局停止「倚美謀獨」和「藉疫謀獨」？

試看國防部6年不變的共軍7大武力犯台可能時機，除了台灣內部動盪不安未必與台獨有關外，其餘各時機，莫不與台獨有關。

2015年，台獨聲勢不如今日，國防部示警，如今，台獨聲勢直上雲霄，國防部再度示警，豈不是意在言外，提醒當局懸崖勒馬、回頭是岸？

其實，所謂共軍力犯台7時機，無一不是台灣可控的。偏偏民進黨完全執政以來，不僅中輟兩岸對話與交流，煽動島內反中仇中情緒，大幅修改歷史，試圖斬斷兩岸文化連結，還發動所謂轉型正義，肅清反對黨、扼殺言論自由。

種種作為，不僅增加了內部動盪不安的因子，也讓人懷疑台灣正在往法理台獨的道路前進。

此外，民進黨政府諂媚美國，蒙頭大買美國過時軍備武器，發動美國國會議員提議友台法案，刻意激怒北京，不免讓人懷疑外國勢力介入島內事務已成事實。對內、對外，民進黨5年多來的行動，不正在挑釁那7條共軍武力犯條的線嗎？

台灣勢小，切忌挑釁。兩岸和戰，操之在我，不是操之在北京，更不是操之在華盛頓！

作者為資深媒體人

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