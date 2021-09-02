IKEA行動商店來嘉義，吸引大家目光。（廖素慧攝）

IKEA行動商店特別設計「嘉義人限定」創意QRCOD。（廖素慧攝）

嘉義市政府將文化公園以OT方式招標，出租給北歐名牌家具IKEA貨櫃屋組合的行動商店，8日即將開幕，業者程耀毅指出，嘉義的消費力強大，預估嘉義的居家用品市場有40億商機潛力，先開行動商店與嘉義的消費者互動交流。

嘉市府建設處副處長羅資政指出，市府依照《政府採購法》辦理勞務委託招標，僅有1家投標，並依《市有公用不動產出租作業要點》的公式核算租金，得標業者租用100坪面積營運，每月租金3萬元，租約6個月，到期後必須清空地上物，或另議延長租期。

羅資政指出，這是《嘉義市公園管理自治條例》施行以後第1個成功的OT案，市府收租約，其他規費、水電費等廠商自付，市府透過公開招標徵選出優秀廠商，希望帶動後疫情時代的消費，之前也辦過番仔溝公園服務委託案招標，因疫情影響以致沒有結果。

IKEA商務創新總監程耀毅表示，一般家庭最常採購餐廚用具及收納用品，嘉義的消費力很強，預估約有40億家具家飾的商機潛力，IKEA行動商店來嘉義與大家先互動。

IKEA的公關人員表示，這是全球第一座IKEA Hej行動商店，由7座貨櫃屋組成，「Hej」是瑞典文「你好」的意思，將於8日開幕，開幕期間有限量好禮送卡友，賣場管控人流最多14人，消費者到現場可先預約。