宜蘭縣五結鄉一處3層樓的民宅今（2）日傍晚接近5點時傳出火警，宜蘭縣政府消防局勤指中心獲報後，立即調派大批救災人力車輛前往灌救，至今雖尚未完全將火勢撲滅，但已控制火勢，所幸並無傳出人員受困傷亡。

今天傍晚4點56分，五結鄉五結路一段一處民宅突然冒出濃煙及刺鼻的焦臭味，附近民眾驚覺不對趕緊打電話給119求助，消防局勤指中心獲報後，立即調派羅東、五結、冬山、馬賽分隊的救災人車前往搶救。

傍晚5點14分，現場指揮官五結分隊分隊長藍聖傑回報，2、3樓已陷入全面燃燒的危險狀態，所幸無人受困屋內，救災人員緊急佈線搶救中，5點24分再度回報，經救災人員全力滅火下，現場火勢已得到控制，正進行後續的滅火作業。

傍晚5點40分，第二大隊大隊長林文雄回報火勢熄滅，2樓燃燒面積約50平方公尺，3樓遭煙燻未延燒。起火處位於2樓後側臥室，詳細起火原因交由本局火災原因調查科調查。