李政宰挑戰自己從影28年以來沒演過的角色。（Netflix提供）

童年的遊戲大崩壞！由韓國影帝李政宰、朴海秀主演，還有男神孔劉客串坐陣的《魷魚遊戲》，2日公布正式預告，眾人為了456億韓元鉅額獎金賭上性命，可愛夢幻的大型遊樂場瞬間變成橫屍遍野的人間煉獄。

李政宰日前接受韓媒訪問時表示，這次飾演的「成奇勳」是自己出道28年來從未嘗試過的角色，在經歷事業失敗、離婚、借高利貸、賭博等事件後，雖然最終參加了遊戲面臨相當震撼與極端的選擇時，他也不會失去希望和人性，想要同時表現開朗、天真的樣貌卻對生活有著沉重痛苦的內心，只有成為贏家才能於激烈競爭中生存，努力不失去對人類的尊重與希望。

朴海秀飾演的「曹尚佑」則是和成奇勳同村長大的後輩，也是考上首爾大學的才子，原本是人生勝利組的他因錯誤的選擇而背負了無法承受的債務，偶然與成奇勳在遊戲場重逢，以冷靜理性的頭腦一起闖關。

導演黃東赫表示「成奇勳」與「曹尚佑」是在同一個村子裡一起長大的鄰居，一起度過最單純的童年，長大分道揚鑣後卻過著截然不同的生活又在死胡同裡重逢，兩人能否相互信任生存到最後，隨著故事的深入，兩人會逐漸陷入選擇和人性的考驗之中，這也將會是本劇的最大看點。《魷魚遊戲》9月17日於Netflix上線播出。