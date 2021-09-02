桃市府辦理青年暑期職場實習計畫，讓青年提早探索職涯。（校方提供）

為讓青年提早探索職涯，提升就業競爭力，桃園市政府就業職訓服務處辦理青年暑期職場實習計畫，日前舉行「110年度青年職場實習暨大專青年學生公部門暑期工讀計畫」成果競賽暨座談，邀請龍華科技大學校長葛自祥校長出席，11名參與計畫龍華學子表現亮眼，也獲得桃園市長鄭文燦肯定。

11名學子中，巫翊僑和陳昱嘉2位同學的實習成果並進入決選，最後雙雙獲得佳作，獲得鄭文燦頒獎肯定。

葛自祥表示，感謝桃市府提供青年職場實習計畫的美意，提供職缺供設籍或就讀桃市大專青年利用暑假期間至產業職場實習，不僅結合學校課程與產業界實務技能，並能協助青年學生從工作中建立正確的職場態度與價值觀。期盼擴大計畫額度，裨益於培育企業真正所需之人才，也讓學生畢業後即能順利與就業市場接軌。

葛自祥強調，學校致力打造學子職場黃金競爭力，除積極推動與產業的產學連結，鼓勵學子考照、踴躍參加校外職場實習，該校並且是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造」與「(5G)行動通訊模組測試與調校」類產業環境實作基地的學校，落實技職教育「做中學」的精神，讓學生擁有全面的產線經驗，在校內就可以完整的一站式實習。

此外，龍華科大今年更以「薪薪向龍-Z世代的直達車」，獲得教育部2021年大專校院推動職涯輔導【全校類】補助計畫，配合國家重點產業發展，協助龍華學子多元職涯發展，促進青年儘早找到未來發展職志，順利接軌職場，為就業之路打造穩固保障。