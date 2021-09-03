台南文旦品質深受國際市場肯定，農委會輔導電商拓展外銷市場有成，除新加坡、香港、澳門市場，今年跨境電商新增日本市場，3日上午台南市長黃偉哲、農委會副主委黃金城於麻豆農會見證台南文旦直送香港封櫃儀式，藉跨境電商，與更多國際友人分享台灣文旦的特殊風味。

黃偉哲表示，跨境生鮮電商門檻極高，除了要快速、新鮮外，還要克服通關及檢疫問題，目前先鎖定日、星、港、澳市場，未來也會拓展到馬來西亞及其他海外市場。

黃偉哲說，台南文旦因為好吃，所以大家願意用更高的價格來買，台南文旦今年不僅銷售量好，價格也高，根據統計，價格平均比去年單價還要高將近20％至25％，農民種得好，也銷得出去。

為了行銷台灣農產品，農委會國際處透過「台灣好農」國際館的平台銷售台灣農產品，本次跨境生鮮電商直送文旦，合作農民均來自台南，除了香港、澳門及新加坡外，也增加日本市場，預計文旦產季將創造海外消費者2000人次，直接透過「網路下單、宅配出貨」跨境直送購買，目標銷售量為8公噸。

農業局長李建裕說，台南市文旦收穫面積為1088公頃，產量為2萬5972公噸，面積及產量品質皆為全國第一。台南文旦品質深受貿易商青睞，目前國際訂單持續增加，今年全國文旦外銷量2753公噸，較去年同期1258公噸增加1495公噸。