新光三越電商平台skm online首次打造會員專屬的「99狂歡購物節」，昨（7日）起至12日連續6天集結名品、化妝品、服飾配件、3C家電及餐飲食品等百貨暢銷夯品，全站下殺27折起，滿999元享免運費。

skm online法雅客Surface Laptop 4（i5／8G／512）墨黑，加碼送office 2019家用版，特價4萬1788元。（新光三越提供）

skm online MacBook Pro 13吋256G／512G（M1晶片）灰色，原價3萬9900元／4萬5900元，特價3萬7905元／4萬3605元，95折，線上破盤價。（新光三越提供）

新光三越skm online必買推薦有MICHAEL KORS Mercer灰色提包5折價、線上獨家販售的TORY BURCH PERRY撞色相機包萬元到手；開學季MacBook Pro、Surface Laptop 4等筆電有線上破盤優惠；家電專區有虎牌、PANASONIC等買大送小專屬優惠。

skm online TORY BURCH PERRY撞色相機包，線上獨家販售，1萬1900元。（新光三越提供）

受年輕女性喜愛的「beauty box美妝盒」聯手COCOLO、BY TERRY、寵愛之名、KOSE 4品牌獨家祭出0.6折起組合；ESTEE LAUDER、LANCOME、SHISEIDO資生堂國際櫃、KIEHL’S等超值買一送多組合；還有999元專區、超市美食箱購專區，各類商品可一次購足。