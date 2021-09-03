台中市甲安埔地處偏鄉，夢想行動教室過去扮演彌補資源落差角色，但去年開始因無車輛可拖行夢想行動教室，致計畫停擺1年。市議員施志昌3日前往大甲國中關切，希望台中市教育局能直接買斷車輛，讓夢想行動車能重新上路。

台中市議員施志昌3日至大甲國中自造教育及科技中心體驗3R（AR、VR、MR），關心科技教育如何在海線落實。

施志昌表示，海線教育資源不足，尤其在科技教育的範疇恐會與市區形成落差，位於大甲國中內自造教育及科技中心為海線科技教育扮演重要角色，但自林佳龍市長時期設置的夢想行動車卻無法上路，因為拖行承載夢想行動教室車廂的車輛租賃3年後到期，過去租賃費用每年60萬元，自去年開始面臨沒有車輛窘境。

大甲國中校長賴文宗指出，自造中心工作計畫主要有研發教案、辦理教師研習、學生營隊活動、到校支援課程或教師研習、硬體設備借用等，今年教育局也補助200萬元持續辦理相關計畫，另外還有還配有夢想行動教室，透過巡迴方式提供新科技設備給偏遠學生，之前最遠曾至和平的校園，今年起服務改成大甲、大安、外埔與清水。

施志昌建議台中市教育局能直接買斷車輛，一輛車約70至80萬，讓夢想行動車重新上路，並補助教師鐘點費與油錢，合計第一年約百萬餘元經費，讓大甲國中與自造教育及科技中心研發的1至20套教案與相關設備能繼續造福海線學校。

賴文宗表示，雖然目前夢想行動教室無法上路，但還是會持續做教師種子訓練與課程教案研發，待未來能上路時，將資源與豐富的內容帶給海線的學子。