北市松山區某高中校園內，今(3日)下午2時許驚傳墜樓意外。 一名女學生在校園教學大樓突然墜下，重摔在校園中庭內，當場倒臥在血泊中傷重昏迷，不少學生目睹嚇壞，校方緊急派遣護理人員到場協助急救，同時並報119協助，但消防局救護員到場時，該位女學生已失去生命跡象，立刻由消防局送往國泰醫院急救，事發原因，正由松山分局與校方共同瞭解中。