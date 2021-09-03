北市松山區某高中女學生墜樓倒血泊 送醫無生命跡象 15:472021/09/03 中時新聞網 戴志揚 、中時、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市松山某高中女學生墜樓，送醫無生命跡象。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市松山區某高中校園內，今(3日)下午2時許驚傳墜樓意外。 一名女學生在校園教學大樓突然墜下，重摔在校園中庭內，當場倒臥在血泊中傷重昏迷，不少學生目睹嚇壞，校方緊急派遣護理人員到場協助急救，同時並報119協助，但消防局救護員到場時，該位女學生已失去生命跡象，立刻由消防局送往國泰醫院急救，事發原因，正由松山分局與校方共同瞭解中。 開學前墜樓！屏東某科大男學生 宿舍頂樓輕生 33歲男疑心情低落輕生 網紅聖結石西門町目賭墜樓 #松山 #高中 #女學生墜樓 #無生命跡象 #消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆工人遭刺2小時速破殺人案 警局長頒獎勵金 14:082021/09/02 社會 「御蓮齋」素食餐廳傳無預警歇業 北市籲消費者快辦退款 11:532021/09/02 生活 開學前夕 屏東某科大學生校內輕生且留有遺書 13:142021/08/31 社會 台南4歲女童疑遭虐死 剛被母接來同住1個多月就出事 16:162021/08/31 社會 打AZ六天後體測突休克 空軍中隊副隊長今拔管逝世 17:272021/09/01 生活 「婆婆殺了我」案不起訴 家屬怒爆：有些罪法律無法制裁 09:292021/09/02 社會 北市＋1 柯文哲：PCR幾萬人才抓出1人成本很高 18:032021/09/01 生活 開學前夕憾事！新北三重小六男童凌晨住家墜樓亡 05:442021/08/31 社會 桃園大園傳工安意外 50歲工人從20米高墜落、頭部破裂身亡 19:242021/08/31 社會 小貨車駕駛疑癲癇發作 自撞路旁攤車送醫不治 10:512021/09/02 社會 好友酒後口角互砍見骨 只因不滿愛炫耀「天龍國人」 11:212021/09/02 社會 社會熱門新聞 獨家》國道台中大雅段跨越橋 高掛女子遺體懸空超驚悚 - 社會 主動協助身障人士 台中交通警察大隊服務讓民直呼讚 - 社會 國軍秋祭未唱國歌 遭遺族糾正儀式重來 - 社會 林口嬤帶孫上阿里山失蹤8天 她驚曝：不打算帶孫女回家了 - 社會 公公頻偷拍又自傳裸照喊「腰好細想抱妳」 人妻無助崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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