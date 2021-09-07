新竹縣消防局消防隊員對搶救成功的早產女嬰「朵朵」，相約當乾爹送的紅包。（東元醫院提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣消防局光明分隊7月中旬接獲孕婦急產案件，緊急將早產女嬰「朵朵」的斷臍保暖，給氧氣急救送醫，竹北市東元綜合醫院也立即將保溫急救箱推到急診預備，成功挽救女嬰性命，朵朵平安過滿月後，4名消防隊員還一起約定當朵朵的乾爹。

東元兒科部長王昱程醫師表示，朵朵是28週的早產兒，到院時有肺壓過高、失溫及血氧濃度低的狀況，搶救過程分秒必爭，新生兒加護病房（NICU）醫療團隊緊急出動高頻呼吸器、輻射加溫台等急救處置，避免導致腦部後遺症，全力幫助朵朵穩定呼吸心跳，也成功救回小生命。

朵朵出生體重僅1470公克，平安度過危險期後已過滿月，身體一天比一天健康，目前腦部超音波和呼吸狀況都正常、穩定，體重也增長到2970公克，有望近期能出院。

搶救朵朵的4名為消防隊員為鄭睿旭、黃皓賓、呂育陞及黃志樺，其中，鄭睿旭有15年的高級救護技術員資格，處理孕婦急產接生和新生兒急救案件經驗豐富，身為人父的他格外珍惜新生命的誕生，每當接獲急救案時，在現場都能很冷靜的指揮若定。

在朵朵順利長後，可愛萌樣圈粉，鄭睿旭等人都搶當乾爹，鄭因此提案與另3名隊員約定，一起當朵朵的乾爹，特地送上紅包和白沙屯媽祖廟的平安符，希望保佑朵朵平安健康長大。

呂育陞說，很高興朵朵脫離險境，一開始他還很認真去找奶粉，後聽醫師說早產兒是喝配方奶，很怕被老婆誤會是外面偷生的，只能好好跟老婆解釋了。

王昱程醫師也補充說，兒科和急診醫師長期和消防局辦理多場「EMS交流討論會」，強化兒童病人到院前的緊急救護，這次歸功於救護人員在現場的迅速判斷正確照顧，長期的訓練在面臨即刻救援時就能派上用場。