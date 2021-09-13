嘉義縣消防局今天在番路鄉仁義潭進行水域聯合訓練，31歲新港分隊翁姓消防隊員溺水，緊急送往聖馬爾定醫院搶救，傍晚5點17分宣告急救無效，消防局長呂清海表示，因訓練過程狀況很多，哪個環節出了問題目前還在釐清中。

據了解，消防局第二大隊今天下午舉辦潛水複訓，翁員在潛水訓練時失聯，通報溺水時間為下午3點半左右，下午3點55分將人救起，緊急送往聖馬爾定醫院急救，包括家屬及新港分隊同仁第一時間都趕到醫院，但翁姓隊員到院前心肺功能已停止，最終仍不治。