為提升交通義勇警察專業、效能及關懷形象，使其瞭解各項交通法規，提升協勤能力，並有效協助整理交通秩序，中市警一分局於17日舉辦「110年度下半年義交常訓暨幹部訓練」，由分局長張啟祥主持，義交中隊長朱仕博與隊員全員到齊參訓，除精進道路指揮技巧外，朱仕博用心準備中秋烤肉禮盒，來慰勞義交夥伴們平日執勤辛勞，替辛苦的隊員加油打氣。

在會中第一分局分局長張啟祥期勉，藉由常年訓練，讓義交同仁於執勤時，能隨機應變並能注意自身安全，除了透過疏導來維持交通順暢及防制事故外，與警方攜手守護道路順暢及交通安全。

本次常訓頒獎表揚5名績優義交隊員，凝聚義交中隊士氣。其中績優女義交林玉霞，於101年加入中西區義交中隊，其秉持著服務大眾的熱忱回饋社會，時常於中西區的重要交通路口，都可看到她指揮交通之身影，工作之餘她還加入社團法人臺中市紅十字會，指導學員學習心肺甦訓練課程，並於協會擔任救護技術員的講師，因為其熱血精神有如消防員，有著鳳凰義交之封號。

另中秋佳節將至，本分局於轄內重要路口、人潮聚集之百貨公司及火車站前，均派遣警力及義交加強連假交通疏導，確保民眾出遊一路順暢，另在此呼籲民眾，三五好友相聚烤肉飲宴，切記「開車不喝酒，喝酒不開車」，本分局將於連假期間加強取締酒後駕車及危險駕車，如有飲酒，請搭乘大眾運輸工具或找代駕，「快樂出門，平安回家」。