徐國勇表示，一定會找出原因並全力改進，避免憾事再發生。（張亦惠攝）

嘉縣消防局第二大隊新港分隊隊員翁翊凱13日下午在仁義潭進行潛水訓練時溺水，急救不治死亡，內政部長徐國勇今天中午到朴子市立殯儀館向家屬致意，翁翊凱的媽媽悲痛萬分，希望找出真相，未來不再發生憾事，徐國勇也承諾會好好檢討、找出原因並作相關改進。

徐國勇由立委蔡易餘、縣長翁章梁等人陪同前往翁翊凱靈堂致意，翁翊凱家屬悲痛萬分，翁翊凱的媽媽說，他很老實善良，喜歡運動、身體很好，現在一去不回做父母的不知道要怎麼辦，以前他回家都會叫媽媽，現在已經聽不到了，一番話讓一旁的家人忍不住哭出聲，在場的同事也紅了眼眶。

翁翊凱的媽媽說，希望部長針對事情怎麼發生的調查清楚，翊凱已經往生了，孩子都是父母的肉，不希望其他同仁再發生一樣的事。徐國勇承諾一定會查清楚，也要家屬照顧好身體。

徐國勇指出，一定會釐清相關原因，包括縣長也指示消防局要找出原因，好好做相關改進，不能讓憾事再發生，尤其翁翊凱的妹妹是內政部員工，跟他們家滿熟的，心裡非常難過，一定會找出原因，在訓練等方面全力做改進。