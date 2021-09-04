89歲翁凌晨3點半出門收驚 竟街頭迷徒12小時

台中1名89歲的吳姓老翁日前凌晨3時半向妻子表示要出門收驚，12個小時後卻出現在3公里外的火車站附近，店家察覺有異後向警方求助。員警透過人臉辨識系統將其送返住家，吳翁到家後開心地頻頻向警員鞠躬敬禮，擔心不已的妻子看到丈夫平安歸來，也終於放下心中的大石頭，不斷感謝警方的積極協助。

台中市政府警察局第三分局立德派出所員警日前獲報到火車站附近的小吃店協助迷失老人，店員向員警表示，這名老翁剛才獨自走進店內坐下，原以為其只是在等家人過來，沒想一坐就是半小時，店員擔心其身體狀況，拿了杯開水上前關心，老翁雖接受店員的好意，卻怎麼問都得不到回應，只好請警方到場協助。

老翁一看到員警便說：「拍謝、拍謝，怎麼又叫你們來？」他自稱己住在「花蓮」，還說兒子「正在讀高中」，員警一聽馬上察覺不對勁，遂直接透過人臉辨識系統，查出89歲的吳姓老翁身分，將其帶返3公里外的住處。

當員警帶著吳翁返抵家門時，老翁妻子開心地跑出來，不斷詢問「你們什麼時候撿到他的？」、「你們在哪裡撿到他的？」，原來吳姓老翁從年輕的時候開始就很外向，老愛往外跑，即便有失智情形仍是不改，常常趁家人做家事時自己溜出門。

當天凌晨3點半，吳翁又自行穿好衣服說要出門「收魂」，妻子還來不及阻止他，轉身就不見人影，吳姓老翁除有失智情形，還有慢性疾病需按時服藥，吳妻雖擔心丈夫發生意外，卻誤以為24小時後才能向警方通報失蹤協尋，一個人在家中乾著急，幸好見丈夫平安返家，才放下心中的大石頭，露出笑容說：「還好有警方協助，不然要收驚的就是自己了。」

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。