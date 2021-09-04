中證監副主席方星海在2021中國國際金融年度論壇表示，要進一步加強開放環境下的監管能力和風險防範能力建設，堅持「放得開、看得清、管得住」的要求，加強對資本市場跨境投資行為和資本流動的監測和分析研判，保持資本市場平穩運行，防範資金大進大出風險。

方星海指出，防範資金大進大出是開放當中的一項重點工作，一般情況下，當國家經濟金融穩定，不會突然出現外資的大進大出，隨國際貨幣政策調整，有些外資會做一些資產配置的調整，但不會引起大進大出，通常大進大出都是經濟金融不穩定下，外資會出現。

因此，中證監要重點防範個別外資機構惡意的透過自己的投資行為進出，帶動整個市場的變化，如果有些惡意的行為會及時予以制止。方星海認為，要深化跨境監管合作，妥善解決監管合作上碰到的問題，維護跨境投融資活動的正常秩序，創造可預期的監管和制度環境。

數據顯示，2021年前8個月，大陸境外投資者通過滬深港通、QFII、RQFII等累計淨買入人民幣（下同）1717億元。截至8月底，外資持有A股流通市值總計約3.47兆元，佔A股流通市值的比重為4.7％。