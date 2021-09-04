彰化縣長王惠美4日在線上防疫說明會尾聲，搶先預告，彰化縣政府3日已經和台灣銀行做了聯絡，彰化縣做生意鄉親，想要收到5倍券的人，都可以和縣府合作申請台灣銀行相關輔導措施，「嗶！」一聲錢就進來，數位網路預約多800元、開台灣PAY還可以多100元，下周會進行完整的報告。

王惠美表示，政府馬上在9月中旬就要開放民眾預約五倍券，預約分成兩種，一種是紙本、一種網路，台灣銀行網路預約，還加碼800元，既然加碼了，彰化人怎麼可以賺不到，彰化縣政府已經和台灣銀行進行聯繫，夜市、商圈，但凡做生意，想要收五倍券，都可以和彰化縣政府合作，申請台灣銀行相關輔導措施。讓「嗶！」一聲，錢就進來，消費者「嗶！」一聲就多800元。

王惠美表示，五倍券加碼，不侷限在夜市、商圈等店家消費，後續針對補習班，幼稚園等都會納入，通通都可以使用，下周會進行完整的報告，縣府會加碼、加碼、再加碼，最重要更是要鼓舞消費者「花」在彰化。