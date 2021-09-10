很多人關心家中爸媽是否可以打二劑疫苗，彰化縣長王惠美表示，縣內65歲以上長者接種第二劑AZ疫苗已經統一造冊、免預約，至9月25日已間隔10週以上者，共5萬1869人，11日起由村里長幹事發送通知書，接種日期為15日至25日，依通知單上指定時間地點前往施打。

王惠美表示，彰化縣50歲以下人口77萬5319人，已接種21萬8085人，接種率28.13％；50歲以上人口有48萬4412人，已接種31萬7745人，接種率65.59％；18歲以上人口107萬4164人，已接種53萬5830人，接種率49.88％。

王惠美表示，彰化還提供超暖心接送長者施打疫苗，服務對象為乘坐輪椅或行動不便之長者，有接獲村里長幹事通知施打疫苗者。請電洽04-8830330復康巴士營運中心預約復康巴士或長照交通車，接送車資完全免費，防疫好安心。詳情請掃描QRcode訂車系統預約洽詢。

葉彥伯表示，彰化持續嘉玲，防疫仍不能鬆懈，彰化縣明天將再有1萬多人接種AZ疫苗，18歲以上接種率就過半了，接下來是第二劑AZ疫苗的接種，以及國高中生、18歲至23歲施打BNT，所以50歲以上族群施打率會再往上升，65歲第二劑的涵蓋率也會上揚，第七輪AZ疫苗剩下約1萬6900劑，預計在明天最後一天施打完成。

葉局長指出，第八輪AZ疫苗預約因數量有限，10日上午都已預約完畢，目前第二劑接種僅限於AZ疫苗，至於，很多鄉親在問莫德納與高端的第二劑接種時間，後續配合中央指揮中心安排後再為鄉親服務。

葉彥伯表示，縣府即日起擴大家用快篩衛教諮詢服務，只要出現任何不適症狀，自覺需要篩檢者等都適用。