軍民聯合防空「萬安44號」演習，訂於15日13時30分起至14時止舉行，在萬安演習工作期前，為強化演習工作成效，統一觀念與作法，桃園警方3日在分局召開萬安44號演習協調會，指演習因疫情影響，僅「警報傳遞與發放」，不實施人員疏散避難及交通管制，亦不召集民力參加。

桃園警分局表示，邀請桃園區公所胡美華副區長、警察局民防管制中心池文光主任、轄內里長及本分局相關人員與會。分局長李建民首先感謝與會的來賓撥冗參加，演習視同作戰，「多一份防空準備，減少一分災害」，年度萬安工作，採有預告、全國同步方式實施，因受「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情影響，演習期間應避免造成人員群聚狀況發生，悉應遵守中央疫情指揮中心防疫規定辦理。

李又說，重點於「警報傳遞與發放」，不實施人員疏散避難及交通管制，亦不召集民力參加，演習地區內所有機關、學校及全體民眾，無須配合實施防空疏散演練，全民防空演練時段，演習地區各公、民營工廠、公司照常營運作業，不實施燈光管制，台鐵各班次列及高速公路車輛正常行駛。分局將運用里辦公室廣播器、警用巡邏車廣播器及「僅實施警報傳遞與發放，不實施人員疏散避難及交通管制」圖牌指標，強化空襲警報涵蓋率之不足，使萬安44號演習執行更為順遂。