大陸南京日前發生一起小王下藥毒害情人老公恐怖事件，這名小王為了不讓情人和老公懷上小孩，竟買了會導致男性性功能障礙的藥物，對情人的老公下藥，後來更直接上網購買毒藥，還好警方即時發現，依故意殺人罪嫌，判處小王有期徒刑1年6個月。

據陸媒《現代快報》報導，南京一名丁姓男子，2019年7月一次偶然的機會，認識已婚的楊姓女子，互加微信聊了幾次之後，被楊女邀到家中作客，楊女便「暗示」丈夫經常在外地出差，只有周末回來，當晚兩人就發生了性關係，自此發展出地下情。

可以丁男的佔有慾越來越強，因而向楊女提出想跟她結婚的要求，沒想到楊女直接拒絕，並說自己與丈夫計畫要生孩子，明確表示「我不會離婚，也不會再婚」。後來楊女租的房子即將到期，便與丈夫商量跟丁男一起合租房子，楊女的丈夫不疑有他，3人住在一起後，丁男更加覺得不能沒有楊女，希望對方趕緊離婚，「我心裡很難受，想到她如果有孩子就可能不跟我在一起，於是就有讓楊女晚一點有孩子的想法，好給自己爭取點時間」。

丁男開始購買影響男性性功能的藥物，趁楊女的丈夫假日回家時搶著做飯，好趁機在飯裡下藥，最後竟還網購劇毒藥物，據江寧醫院藥劑室醫生透露，該藥物主要會引起肝損壞、致癌，丁男認為「這樣他就需要很長時間去治病，我就能爭取到更多時間，用行動來感動楊女，讓她改變想法嫁給我。」

好在警方及時發現，隨即上門將他逮捕，但因藥品尚未發貨且未收到，南京江寧法院認定情節較輕，經審理後判丁男犯故意殺人罪，處有期徒刑1年6個月。