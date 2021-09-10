FENDI昨日在台發表秋冬新裝，邀請藝人楊謹華與張軒睿與會，兩人對新任創意總監Kim Jones的設計風格讚不絕口，楊謹華更是一試裝就愛上，決定買下要價逾13萬的FENDI軍裝外套，對張軒睿身上的奶油色西裝也頻頻稱讚，「真的很像奶油小生」。

楊謹華與張軒睿在戲中飾演愛侶，合體出席FENDI秋冬新裝發表會，楊謹華當場買下身上要價逾13萬的FENDI外套。（FENDI提供）

在《華燈初上》飾演姊弟戀愛侶的楊謹華與張軒睿，受疫情影響，已許久未見面，兩人也很久未出門血拼購物，因此能攜手出席FENDI活動，特別開心興奮，透露兩人在戲中會有一段甩不掉的情緣，愛得既開心又痛苦，至於到底是誰甩了誰，就不劇透，要等新戲上檔後，謎底留給觀眾自己揭曉。

楊謹華笑說，她在試裝時就非常喜歡這件FENDI外套，但擔心自己會不會太衝動，回家後先整理衣櫃，確定衣櫃裡沒有類似的外套，考慮了三天才下手，是深思熟慮的理性消費者。張軒睿則心儀FENDI的灰色毛呢大衣，原因是自己在冬天很怕冷，他笑說：「我才一套上它，就熱到直冒汗，可見它的保暖效果非常好！」

老佛爺Karl Lagerfeld擔任FENDI創意總監長達半世紀，兩者關係密不可分，2019年大師不幸離世，歷經一年的空窗期，終於決定由Kim Jones接下棒子，為FENDI開啟了全新篇章，由於秋冬男女裝是新任創意總監Kim Jones為FENDI操刀的第一季成衣作品，在時尚圈備受矚目。

今年FENDI男女裝向老佛爺致敬，大量延用老佛爺的Karligraphy「雙F」字樣，並以FENDI家族第二代五姊妹為繆思，融入FENDI的關鍵設計密碼，如軟柔飄逸的絲質長襯衫、毛絨外套等，風格時尚優雅。

FENDI駝色法蘭絨FENDI First Medium手拿包，10萬6000元。（FENDI提供）

FENDI Baguette系列羊絨FF LOGO包，11萬5000元。（FENDI提供）

FENDI Touch系列焦糖色包款，7萬4000元。（FENDI提供）

FENDI Peekaboo系列咖啡色法蘭絨ISeeU包，15萬8000元。（FENDI提供）

今年FENDI配件也頗有看頭，Kim Jones一口氣為FENDI設計了三款新包，包括「FENDI WAY」、「FENDI TOUCH」和「FENDI FIRST」，「前兩者將FENDI的LOGO融入包包扣頭上，別具巧思，「FENDI FIRST」手拿包的特色是大Ｆ字的斜形包口，都是品牌辨識度很高的包款，才上架就有不少客人好奇詢問，市場反應非常好。