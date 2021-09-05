陳女拿出一袋裝有鏡框式全臉防護面罩、多段調節口罩帶、口罩減壓護套等防疫物資，以行動支持轉換成無限的感謝。(警方提供)

日前台中市政府警察局第四分局春社派出所警員蔡明哲擔服值班勤務，一位女子一個箭步衝進派出所，隨手拿出一袋裝有鏡框式全臉防護面罩、多段調節口罩帶、口罩減壓護套等防疫物資，靦腆地表示，雖然捐贈數量不多，但想藉一己之力，表達對警察辛勞的感謝，並把想說的話，都寫在紙條上，希冀能將這股齊心抗疫的力量，以行動支持轉換成無限的感謝。

陳女向員警說，疫情嚴峻期間，看到第一線執勤的警察義無反顧站出來協助抗疫；在停電的時候，看到員警站在路口賣力地指揮交通，確保交通順暢；開學日看到警察在校門口周邊協助交管，守護每一位學童的安全；無論何時只要有任何狀況，都有警察在!十分感謝警察們辛苦維護治安、交通。

陳女指出，她自己也常灌輸年僅2歲的女兒許多安全知識，告訴她遇到危險，有警察叔叔阿姨會保護我們，讓她對「警察」這個身分不再恐懼。想對警察說聲感謝已經很久了，這次透過簡單的紙條和捐贈防疫物資，禮輕情意重，持續為他們加油打氣。

警方表示，在場的員警聽聞均為之動容，並將紙條貼在警所內布告欄，感謝陳女的善行。

所長曾一峯表示，雖然疫情降級，站在第一線的同仁，不僅要克服身體的勞累，還得面對可能染疫風險的心理壓力，感謝民眾以行動支持第一線執勤員警，大家齊心抗疫守護家園。